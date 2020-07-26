شكرا لقرائتكم خبر عن «فتحي» ينتظم في تدريبات المصري الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم عماد فتحي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول للنادي المصري، في تدريبات فريقه الجماعية، الأسبوع المقبل، بعدما اثبتت الاشعة التي اجراها اكتمال شفاؤه من إصابة الرباط الصلبيي.

وواصل فتحي، أداء برنامجه التأهيلي تحت إشراف أحمد سامح أخصائي التأهيل بالفريق الأول وذلك في إطار تنفيذه للبرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع له من قبل الطبيب الألماني أندرياس فايلر والذي كان قد أجرى للاعب جراحة الرباط الصليبي بأحد المراكز الطبية المتخصصة في جراحات العظام والركبة بالعاصمة الألمانية برلين منتصف يناير الماضي.

وتعرض فتحي، لقطع في الرباط الصليبي، في مباراة المصري، ونواذيبو الموريتاني والتي أقيمت على ستاد شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في البطولة الكونفيدرالية .