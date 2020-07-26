شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يغلق ملف الصفقات في «الميركاتو الصيفي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أغلق السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، ملف الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث طالب إدارة القلعة الحمراء بعدم ضم لاعبين جدد، سواء محلى أو أجنبى، وذلك بعد فشل التعاقد مع موليكا، مهاجم مازيمبى الكونغولى، وسيرينو، لاعب صن داونز الجنوب إفريقى.

وفشل الأهلى فى الحصول على خدمات موليكا وسيرينو، بسبب مغالاة ناديهما فى طلباتهما المادية، حيث اقترب الأول من الانتقال إلى الدورى الفرنسى، بينما جدد الثانى عقده مع النادى الجنوب إفريقى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الأهلى قد يضم أسامة جلال، مدافع فريق إنبى، فى حالة سهولة المفاوضات مع إدارة الفريق البترولى، حيث وقع اللاعب على استمارات عقود انتقاله للمارد الأحمر خلال الفترة الماضية.

فى نفس السياق، لا يزال المدير الفنى السويسرى يصر على عدم عودة المغربى وليد أزارو، المعار إلى الاتفاق السعودى، حتى نهاية الموسم الجارى، حيث طالب فايلر مسؤولى الأهلى بخروج اللاعب مرة أخرى على سبيل الإعارة فى الموسم المقبل، لعدم قناعته بمستواه، إلى جانب أنه لا يناسب خطته مع الفريق الأحمر. وكان أزارو قد دخل فى أزمة مع فريق الاتفاق السعودى، بعد عدم عودته إلى تدريبات الفريق، بالإضافة إلى سفره إلى المغرب دون إذن الفريق السعودى.

على جانب آخر، جدد رمضان صبحى، لاعب النادى الأهلى المُعار من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، رغبته فى البقاء بالقلعة الحمراء وعدم العودة لأوروبا، فى ظل ضعف العروض التى تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية. وعلمت «المصرى اليوم» أن رمضان يفضل البقاء فى الدورى المصرى حال عدم تلقيه عرضا قويا من أحد الدوريات الأوروبية، حيث تحدث اللاعب مع أحد مسؤولى النادى منذ أيام، وأكد خلال الجلسة السريعة التى جمعتهما أنه يرغب فى البقاء مع الأهلى لأن العروض التى وصلته من أوروبا لن تُضيف له، وربما لا تساعده على اللعب والتواجد بشكل مستمر مع المنتخبات الوطنية، سواء الأول أو الأوليمبى، وأكد رمضان أنه يرغب فى نجاح المفاوضات الجارية حالياً بين الأهلى وهيدرسفيلد من أجل انتقاله نهائياً للقلعة الحمراء.

وكان هيدرسفيلد قد خفض المقابل المادى لرحيل رمضان صبحى إلى الأهلى نهائيًا من 7 ملايين جنيه إسترلينى إلى 6.5، بينما بلغ عرض القلعة الحمراء 3.5 مليون جنيه إسترلينى، ودخل محمد حبشى، وكيل اللاعبين، فى الصفقة خلال الأيام الأخيرة، وشدد على أن النادى الإنجليزى من المحتمل أن يخفض طلباته المادية إلى 6 ملايين جنيه إسترلينى فقط.

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