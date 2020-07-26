شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ حجز ملاعب تدريب مباراة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى امير مرتضي منصور، المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك، اتصالاً هاتفياً بمسؤولي السفارة المصرية بالمغرب، للترتيب لكافة الأمور الخاصة، بإقامة بعثة الفريق في المغرب، لمواجهة الرجاء.

ويلتقي الزمالك، مع الرجاء المغربي، في ذهاب الدور قبل النهائي، لدوري رابطة الابطال الافريقي أواخر الشهر الجاري.

ويرغب منصور، في حجز ملاعب التدريب، مبكراً حتي لايتعرض الفريق لأي مفاجأة خلال تواجده في العاصمة المغربية كازابلانكا.