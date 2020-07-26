شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ حجز ملاعب تدريب مباراة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى امير مرتضي منصور، المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك، اتصالاً هاتفياً بمسؤولي السفارة المصرية بالمغرب، للترتيب لكافة الأمور الخاصة، بإقامة بعثة الفريق في المغرب، لمواجهة الرجاء.
ويلتقي الزمالك، مع الرجاء المغربي، في ذهاب الدور قبل النهائي، لدوري رابطة الابطال الافريقي أواخر الشهر الجاري.
ويرغب منصور، في حجز ملاعب التدريب، مبكراً حتي لايتعرض الفريق لأي مفاجأة خلال تواجده في العاصمة المغربية كازابلانكا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
91,583
-
تعافي
32,903
-
وفيات
4,558
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يبدأ حجز ملاعب تدريب مباراة الرجاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.