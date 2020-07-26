شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ معسكره الثانى ببرج العرب اليوم.. وأمير مرتضى: «منقدرش على ثمن خربين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم اليوم «الاثنين»، الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بمعسكره المغلق الثانى بمدينة برج العرب، وذلك عقب خوض الفريق لمباراته الودية أمام وادى دجلة، أمس، ويتخلل المعسكر مباراة ودية مع فريق طلائع الجيش بعد غد الأربعاء، على أرض ملعب استاد الجيش ببرج العرب، وذلك استعدادا لعودة النشاط الرياضى، الذى يبدأ بمواجهة قوية مع المصرى البورسعيدى، والمؤجلة من الجولة الـ14 لبطولة الدورى العام، بالإضافة إلى المواجهة المرتقبة أمام الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا والمقرر فى سبتمبر المقبل.

وفى شأن مختلف، تتواصل اليوم الاثنين، فاعليات اليوم الثانى للجمعية العمومية العادية لنادى الزمالك، وتشهد الجمعية العمومية مناقشة الميزانية الخاصة بالنادى والحساب الختامى، بالإضافة إلى الاقتراحات الخاصة بالأعضاء من أجل تطوير منشآت وخدمات النادى.

فيما دعا مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، رموز القلعة البيضاء القدامى، لعقد جلسة بالنادى فى أول أسبوع بعد عيد الأضحى المبارك، من أجل الالتفاف حول الزمالك والعمل على دعمه فى الوقت الحالى. وقال مرتضى إنه يقدم الدعوى لجميع أبناء الزمالك الحريصين على دعم النادى والوقوف بجواره، من أجل حضور الجلسة التى ستعقد بعد عيد الأضحى.

من ناحية أخرى، نفى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق، دخول إدارة ناديه فى مفاوضات مع الهلال السعودى، للتعاقد مع الدولى السورى عمر خربين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت صحيفة «الرياضية»، السعودية، قد كشفت وجود اهتمام من مجلس إدارة نادى الزمالك، للتعاقد مع السورى عمر خربين، لاعب فريق الهلال السعودى، بناء على رغبة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للقلعة البيضاء.

وأضاف المشرف العام أن اسم عمر خربين غير مطروح على إدارة الكرة بنادى الزمالك، ولكن الأزمة الأكبر فى إتمام صفقة انتقاله للأبيض هى راتبه الذى يتخطى مبلغ ٢،٥ مليون دولار فى الموسم الواحد.

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