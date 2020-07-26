شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تزيد الأوجاع فى «المصرى» قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رهن مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، حل أزمة القيد، للموافقة على رحيل مهاجم الفريق، محمود وادى، وهى الأزمة التى يعانى منها الفريق بناء على قرار من المحكمة الرياضية، على خلفية الأزمة التى حدثت بين مسؤولى النادى ونظرائهم فى الهلال الأبيض السودانى، بعد التعاقد مع الإيفوارى الشيخ موكورو، وبالرغم من تأكيدات نصر عزام، المحامى الدولى، والذى يتولى مهمة الدفاع عن المصرى بحل الأزمة قريباً، والاكتفاء بحرمان الفريق من إبرام تعاقدات جديدة لفترة قيد واحدة، كانت فى يناير الماضى، وتلقى «وادى» العديد من العروض خلال الفترة الماضية للرحيل عن قلعة بورسعيد أبرزها من نادى بيراميدز والزمالك، وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب طلب الموافقة على رحيله فى الصيف المقبل لخوض تجربة جديدة فى الدورى الممتاز، لافتا إلى أنه يريد التتويج ببطولة، والمشاركة فى البطولة الإفريقية.

من جهة أخرى، استدعى طارق العشرى، المدير الفنى للفريق، عمرو البغدادى، حارس مرمى فريق الشباب بالنادى، للانضمام للمعسكر المغلق المقام حاليًا ببرج العرب، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها محمد شحاتة حارس المرمى، خلال مباراة الفريق الودية، أمام طلائع الجيش، والتى انتهت نتيجتها بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، وزادت إصابة شحاتة أوجاع الجهاز الفنى، قبل مواجهة الزمالك المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل فى استئناف بطولة الدورى الممتاز فى المباراة المؤجلة بين الفريقين، وكان الجهاز الفنى تلقى صدمة قبل مواجهة الزمالك بتأكد غياب أوستن أوموتو عن المباراة بعد إجرائه جراحة الزايدة منذ عدة أيام وسيغيب على إثرها 3 أسابيع حتى انتظامه فى التدريبات الجماعية.