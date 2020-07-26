شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة السادسة للاعبي المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اثبتت المسحة السادسة التي اجراها لاعبو الفريق الكروي الأول لنادي المصري، سلبية إصابة اللاعبين، بفيروس «كورونا».

وسادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفني للفريق، بقيادة طارق العشري، بعد خلو العينات من أي إصابات، خصوصًا بعد تعرض أحد لاعبي غرف خلع الملابس للإصابة بفيروس «كورونا».

ويعسكر المصري، في برج العرب، استعدادًا لإستئناف مباريات الدوري الممتاز، خلال شهر أغسطس المقبل.

وحرص الثنائي، طارق العشري، وعبدالظاهر السقا، مدير الكرة، على الاجتماع باللاعبين، ومطالبتهم بتوخي الحذر والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.