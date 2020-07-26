صلاح يرافق ماني على مقاعد بدلاء ليفربول أمام نيوكاسل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020 أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تشكيل الفريق لمباراة نيوكاسل يونايتد، اليوم الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الـ38 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. Advertisements خط الدفاع: فان دايك، روبرتسون، جوميز، ويليامز. خط الوسط: ميلنر، فينالدوم، كيتا. خط الهجوم: مينامينو، أوريجي، تشامبرلين. بينما يتواجد على مقاعد بدلاء ليفربول كلًا من: صلاح، ماني، فيرمينيو، أدريان، فابينهو، شاكيري، جونز، ألكسندر أرنولد، إيليوت.

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