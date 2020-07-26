شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: عندما سأرحل عن الزمالك سأترك به 6 مليار أصول ولاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مرتضي منصور، عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، أن أعداد الحضور في الجمعية العمومية، اليوم، الأحد، تتجاوز العشر آلاف حضورا، مؤكدا إنه يعتبر هذا العدد يمنح دروسا وتأكيدا لعمل مجلس الزمالك علي تسهيل المهمة في أي شئ أمام الأعضاء.

وقال احمد مرتضي في تصريحات خلال تسجيله للحضور في عمومية الزمالك:"عندما سأرحل عن النادي سأترك النادي به 6 مليار أصول ولاعبين دوليين مش تيجي نادي تلاقي كرسي يقطع البنطلون".

وتابع أحمد مرتضي إن الزمالك ليس في خصومة مع النادي الأهلي في قضية نادي القرن قائلا:"عندما يفوز أي فريق مصري ببطولة قارية نكون سعداء ومتأكد أن الفيفا ستمنح الزمالك حقه في قضية لقب نادي القرن".

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وفتحت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادى الزمالك، فى التاسعة صباح اليوم باب التسجيل فى الجمعية العمومية المنعقدة على مدار اليوم، الأحد، وغدًا الاثنين، أمام الأعضاء لتسجيل أسمائهم فى كشف الحضور الخاصة بالجمعية العمومية للتصويت على ميزانية النادى الأبيض، ومناقشة الحساب الختامى وخطة أعمال مجلس ادارة النادى للعام المالى المقبل، حيث يتوافد الأعضاء من باب جامعة الدول العربية وسيكون الخروج من باب حمام السباحة وذلك لتفادى التكدس والتزاحم على الأبواب، حيث قام المجلس الأبيض، برئاسة مرتضى منصور، بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبى باب نادى الزمالك، الذى يطل على شارع جامعة الدول العربية لتسهيل مهمة الأعضاء للمشاركة فى الجمعية العمومية.

ويتضمن جدول أعمال عمومية نادى الزمالك 11 بندًا حيث تأتى البنود كالتالى: "التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية، اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمالى كما سيتم النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانوني، وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، وعرض تقرير مندوبى النادى فى حضور الجمعيات العمومية، عرض تقرير تقييم المطاعم وعرض مشاركة النادى فى المسابقات الخاصة المحترفين وإعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامى عن العام المالى 2019-2020".

ومن المقرر أن يستمر التسجيل فى كشوف الحضور بالجمعية العمومية بنادى الزمالك من التاسعة صباح اليوم حتى التاسعة مساءً، على أن تبدأ غدًا، الاثنين، فى التاسعة صباحا وينتهى التسجيل فى التاسعة مساءً، ويتم مناقشة جدول الأعمال حال اكتمال النصاب القانونى فى اليوم الثانى عقب نهاية التسجيل وسيشهد اجتماع الجمعية العمومية مناقشة ميزانية الزمالك، والتى يصل الفائض بها إلى 49 مليون جنيه، مع فرض غرامة قدرها 300 جنيه على أى عضو للجمعية العمومية العادية للنادى لن يسجل حضوره فى الجلسة، مع إلتزام الأعضاء بكافة الإجراءات الإحترازية الموضوعة من جانب إدارة النادى لتجنب انتشار فيروس كورونا.