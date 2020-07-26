شكرا لقرائتكم سلبية المسحة كورونا السادسة لنادى المصرى البورسعيدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الجهاز الطبي للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة الدكتور شادي السعدني طبيب الفريق اخطارًا من اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة الدكتور محمد سلطان يفيد بسلبية نتائج المسحة الطبية السادسة التي أجراها لاعبي الفريق صباح أمس السبت بالمعسكر المغلق ببرج العرب.

من جهته أبدى طارق العشري المدير الفني لفريق المصري سعادته التامة بنتائج تلك المسحة والتي ستضفي نوعًا من الارتياح والطمأنينة لدى الجميع داخل معسكر الفريق ببرج العرب ، مشيرًا أن الجميع سيظل على التزامه بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي داخل المعسكر حرصًا على سلامة الجميع.

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اقترب النيجيرى أوستن أموتو مهاجم المصرى البورسعيدى من العودة للتدريبات الجماعية لفريقه بعدما أجرى عملية استئصال الزائدة الدودية من ثلاثة أيام وأبعدته عن الانضمام لمعسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب.

وأبدى طارق العشري المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري ارتياحه التام لتأكيدات الدكتور شادي السعدني طبيب الفريق من تماثل أموتو للشفاء حيث سيستمر اللاعب في قضاء فترة النقاهة لنحو أسبوع على الأكثر قبل العودة للتدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدوري العام والتي يستهلها المصري بملاقاة نظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها في السادس من أغسطس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.