شكرا لقرائتكم البرازيلي مايكون يعلن انتهاء علاقته مع النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن البرازيلي مايكون بيريرا لاعب النصر يوم الأحد عودته إلى فريقه غلطة سراي التركي، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته إلى الفريق السعودي، وعدم توصل الطرفين إلى اتفاق حول تمديدها أو شراء عقده.

وكتب مايكون عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام": بعد فترة رائعة استمرت عاماً ونصف مع النصر، أود أن أشكر الجميع في الإدارة والجماهير والزملاء على كل ما قدموه لي خلال تلك الفترة، فزنا بالكثير وصنعنا الكثير من الذكريات الجميلة، والآن حان وقت العودة إلى غلطة سراي.

وانتقل المدافع البرازيلي (31 عاماً) إلى النصر مطلع 2019 بعقد إعارة يستمر موسماً ونصف، وخاض مع الفريق 39 مباراة في بطولات الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا والسوبر السعودي، تلقى خلالها 4 بطاقات صفراء.

وساهم مايكون في حصول النصر على دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، وكذلك بطولة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة مطلع العام الجاري.