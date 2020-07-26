بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × نيوكاسل.. أستون فيلا × ويستهام

كتب: ضياء السقا يستضيف نيوكاسل نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، فيما يواجه أستون فيلا، الذي يلعب له محمود تريزيجيه، ويستهام يونايتد، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويقدم لجمهوره، بثا مباشرا للمباراتين: بث مباشر لمباراة ليفربول ونيوكاسل Advertisements بث مباشر لمباراة أستون فيلا وويستهام

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