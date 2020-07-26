شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: أعداد الحضور فى عمومية الزمالك تتجاوز 10 آلاف عضو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، أن أعداد الحضور في الجمعية العمومية، اليوم، الأحد، تجاوز 10 آلاف حضورًا، مؤكدًا أنه يعتبر هذا العدد يمنح دروسًا وتأكيدًا لعمل مجلس الزمالك علي تسهيل المهمة في أي شيء أمام الأعضاء.

وقال أحمد مرتضي في تصريحات خلال تسجيله للحضور في عمومية الزمالك: "عندما سأرحل عن النادي سأترك النادي به 6 مليارات أصول ولاعبين دوليين مش تيجي نادي تلاقي كرسي يقطع البنطلون".

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وتابع أحمد مرتضى إن الزمالك ليس في خصومة مع النادي الأهلي في قضية نادي القرن قائلا: "عندما يفوز أي فريق مصري ببطولة قارية نكون سعداء ومتأكد أن "فيفا" ستمنح الزمالك حقه في قضية لقب نادي القرن".