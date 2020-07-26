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مدحت عبد الهادي: لا يوجد أزمة في ملف نادي القرن.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدحت عبد الهادي نجم الزمالك، إنه لا يوجد أزمة في ملف قضية نادي القرن، قائلا:"سنحارب حتي النهاية ولا يوجد أزمة مع النادي الأهلي فالأهم بالنسبة لنا إننا سعينا لإثبات وجود حق لنا في القضية أمام جماهير الزمالك".

وأكد مدحت عبد الهادي نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أنه فخور بما يشاهده اليوم خلال فعاليات الجمعية العمومية العادية  مضيفا: "التنظيم الرائع يدفعنا لمساندة مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور".

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وتابع عبدالهادي خلال مشاركته في أعمال الجمعية العمومية أن إدارة النادي حاليا تمنح قطاع الكرة ما يجعله قادرا على حصد الألقاب بكل قوة مؤكدا أن الحضور المميز والكبير لأعضاء الجمعية أحد المفاجآت السعيدة.

 

وقال إن تواجده بالجمعية العمومية شرف كبير لأي فرد في هذا الصرح العظيم وأن نجوم وأبناء النادي من الضروري تواجدهم للمشاركة في هذا الحدث.

وفي شأن آخر شدد عبدالهادي على أن الفريق الكروي الأول بالنادي استفاد من المواجهة القوية أمام بيراميدز خاصة وأن الفريق المنافس خاض مباراته بتشكيل مفاجئ فيلعبوا بمهاجم صريح وهاجموا بخمسة لاعبين دفعة واحدة لكن الفريق بحاجة للمزيد من الوديات استعدادا لاستئناف النشاط الكروي من جديد.

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