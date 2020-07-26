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هاني زادة يسجل حضوره فى عمومية الميزانية بنادى الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، فى الجمعية العمومية الخاصة بالنادي، للتصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار يومى الأحد والإثنين، وتوافد الأعضاء للمشاركة في الجمعية العمومية والتي تستمر من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء اليوم وغدًا على الرغم من حرارة الجو وكان مجلس إدارة النادي قد أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء  من ثلاث أبواب بعد الحصول على مواقفه من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية وباب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب وباب النادي المواجه لنادي الترسانة وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب، وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.

ويتضمن جدول أعمال عمومية نادى  الزمالك11 بندًا حيث تأتى البنود كالتالى: "التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية، اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمالى كما سيتم النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانوني، وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، وعرض تقرير مندوبى النادى فى حضور الجمعيات العمومية، عرض تقرير تقييم المطاعم وعرض مشاركة النادى فى المسابقات الخاصة المحترفين وإعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامى عن العام المالى 2019-2020".

 

 

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