شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زادة يسجل حضوره فى عمومية الميزانية بنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، فى الجمعية العمومية الخاصة بالنادي، للتصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار يومى الأحد والإثنين، وتوافد الأعضاء للمشاركة في الجمعية العمومية والتي تستمر من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء اليوم وغدًا على الرغم من حرارة الجو وكان مجلس إدارة النادي قد أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء من ثلاث أبواب بعد الحصول على مواقفه من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية وباب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب وباب النادي المواجه لنادي الترسانة وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب، وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.
ويتضمن جدول أعمال عمومية نادى الزمالك11 بندًا حيث تأتى البنود كالتالى: "التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية، اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمالى كما سيتم النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانوني، وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، وعرض تقرير مندوبى النادى فى حضور الجمعيات العمومية، عرض تقرير تقييم المطاعم وعرض مشاركة النادى فى المسابقات الخاصة المحترفين وإعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامى عن العام المالى 2019-2020".
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