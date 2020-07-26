شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زادة يسجل حضوره فى عمومية الميزانية بنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، فى الجمعية العمومية الخاصة بالنادي، للتصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار يومى الأحد والإثنين، وتوافد الأعضاء للمشاركة في الجمعية العمومية والتي تستمر من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء اليوم وغدًا على الرغم من حرارة الجو وكان مجلس إدارة النادي قد أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء من ثلاث أبواب بعد الحصول على مواقفه من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية وباب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب وباب النادي المواجه لنادي الترسانة وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب، وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.