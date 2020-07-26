شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. أول مباراة تُعاد فى المونديال عام 1934 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت بطولة كأس العالم 1934، التى أقيمت بإيطاليا، إعادة أول مباراة فى تاريخ بطولات المونديال، وذلك في منافسات الدور ربع النهائى من المونديال، خلال اللقاء الذى كان طرفاه منتخبا إيطاليا وإسبانيا، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منتخب، ووفقا لنظام البطولة وقتها، عندما ينتهى الوقت الأصلى بالتعادل يتم اللجوء إلى وقت إضافى لمدة 30 دقيقة، وإذا ظلت نتيجة التعادل سائدة يتم إعادة المباراة فى اليوم التالى، حيث لم يكن توصلوا للجوء لركلات الترجيح وقتها، وهو ما حدث فى المباراة، بين منتخبى إيطاليا واسبانيا، فبعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى، تم اللجوء الى الوقت الإضافى، ولم تتغير نتيجة المباراة، حيث ظل التعادل بين الفريقين بهدف لكل المنتخبين، ليتم اتخاذ قرار بإعادة المباراة فى المواجهة الثانية بهدف نظيف لتواصل طريقها نحو النهائى وتصطدم بتشيكو سلوفاكيا.

وفي نهائي كأس العالم لـ كرة القدم 1934 الذي أقيم على ملعب الحزب الوطني الفاشي تقدمت تشيكوسلوفاكيا بالنتيجة، لكن منتخب إيطاليا استطاع تسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة ثم أضاف الهدف الثاني في الوقت الإضافي ليتوج باللقب.

وتم اختيار إيطاليا لاستضافة البطولة، بعدما رشحها الاتحاد الدولي لكرة القدم إثر انعقاد مؤتمر برلين في أكتوبر 1932 حيث اجتمعت اللجنة التنفيذية التابعة للفيفا ثمان مرات. فتم اختيارها في الاجتماع الذي أقيم في ستوكهولم عاصمة السويد في 9 أكتوبر 1932، وتم تفضيل الطلب الإيطالي على حساب الطلب السويدي حيث إن الحكومة الإيطالية قررت تخصيص 3.5 مليون ليرة إيطالية ميزانية مخصصة للبطولة.