شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع المقاولون عن أشهر لقطات الدوري: الحكم سألني تديله كارت أحمر ولا أصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر فادي نجاح، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، صورًا عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، مستعيدًا ذكريات اللقطة التي أغرقت الايجيبشن ليج بـ"الكوميكس" في وقت سابق، عندما أشهر لاعب المقاولون، الكارت الأصفر لمنافسه في مصر المقاصة رجب العمران، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بالدوري العام في موسم سابق، وعلق فادي نجاح على الصورة قائلاً: لما الحكم كان بيقولي تختار تديله كارت أحمر ولا أصفر!؟ .. وأنا كنت رحيم وإدتله أصفر بس عشان يتعظ.

من ناحية أخرى، فجر فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، وزعم أنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً: "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك"، أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.