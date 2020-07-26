شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: فايلر يرفض عودة ناصر ماهر وصلاح محسن للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى عمر ربيع ياسين أن رينيه فايلر ، المدير الفنى للأهلى، أبلغ لجنة التخطيط بأنه ليس فى حاجة لعودة كل من ناصر ماهر وصلاح محسن فى الموسم الجديد، وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر، "فايلر يرى الأفضل استمرار إعارتهم فى فريق سموحة، خصوصًا أن الثنائى يشاركان بصفة مستمرة مع الفريق".

وأضاف عمر، "ناصر ماهر لم يحسم موقفه من الاحتراف الخارجي، ومازال لديه عرض من نادى ناسيونال ماديرا، وفايلر يريد إعطاء اللاعبين فرصة المشاركة فى الدورى بشكل أكبر من أجل اكتساب المزيد من الخبرات والحكم عليهم بشكل أفضل، خصوصا أن توقف الدورى أربك حساباته ولم يستطع متابعة الثنائى بالشكل المطلوب".

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وأكد عمر ربيع ياسين أن "الأهلى استقر على عودة الثنائى محمد شريف المعار إلى إنبى وأكرم توفيق المعار إلى الجونة بعد انتهاء إعارتهما، خصوصا بعد ما ظهرا بمستوى جيد فى الفترة السابقة قبل توقف الدورى، مشيرا إلى أن قرار عودتهما تم بعد التشاور بين لجنة التخطيط ورينيه فايلر الذى رحب وأشاد بالثنائي، خصوصا أنه متخوف من عدم نجاح صفقة الإبقاء على رمضان صبحى لذلك وافق على عودة محمد شريف".

على الجانب الآخر، أكد عمر ربيع ياسين أن باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، رفض التعاقد مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة، وطلب ضم محمود وادى من المصرى قائلاً، "إدارة نادى الزمالك وضعت أمام كارتيرون مهاجمين فى الدورى المصرى، وهما محمود وادى مهاجم المصرى وحسام حسن مهاجم سموحة، لكن المدرب الفرنسى اختار محمود وادى، مؤكدًا أنه يناسب طريقة لعبه، أكثر من حسام حسن وطلب من إدارة الزمالك إنهاء الصفقة".

وأضاف، "بالفعل الزمالك دخل فى مفاوضات مع اللاعب، لكن يتبقى موقف المصرى الذى يرحب بانتقاله للزمالك، بالموضوع لكنه رهن موقف بيع المهاجم الفلسطينى بحل أزمة قيد اللاعبين مع الفيفا".