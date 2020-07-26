شكرا لقرائتكم خبر عن "هايا وصوفيا وأيلا".. أحدث مواليد نجوم الكرة فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد فترة فيروس كورونا فرحة عدد من نجوم الرياضة بسبب الرزق بمواليد جدد فى زمن الكورونا خاصة من الإناث مثل مصطفى فتحى لاعب الزمالك وعمرو السولية لاعب الأهلى وأحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك والذين احتفلوا بقدوم برنسيسات فى العائلة، حيث يرصد ”الخليج 365” فرحة هؤلاء النجوم بمواليد زمن الكورنا كالتالى: مصطفى فتحى رزق مصطفى فتحى لاعب نادى الزمالك المتعافى مؤخرًا من فيروس كورونا بأول مولودة له وأطلق عليها اسم "هايا"، داعيًا الله أن ينبتها نباتا حسنا ويجعلها قرة عين لوالديها ويجعلها من أهل الصلاح والتقوى.

مصطفى فتحى و هايا عمرو السولية Advertisements فيما رزق عمرو السولية فى شهر مارس الماضى بمولودته الثانية التى أطلق عليها اسم صوفيا، ليحتفل بصورة بمولودته الجديدة مع ابنته الكبرى ليلى.

السولية و صوفيا أحمد سيد "زيزو" كما رُزق أحمد سيد زيزو بأول مولود له "بنت" حيث قام اللاعب بنشر صورته عبر حسابه الشخصى على إنستجرام يحمل فيها مولودته وعلق عليها قائلاً: "الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلها من عبادك الصالحين واجعلها من الذرية الصالحة".

زيزو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "هايا وصوفيا وأيلا".. أحدث مواليد نجوم الكرة فى زمن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.