الامارات | دورتموند يستهدف حضور 15 متفرج في الموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يستهدف حضور 15 متفرج في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل فريق بوروسيا دورتموند أن يتم السماح له بحضور 15 ألف متفرج في كل مباراة تقام على أرضه في الموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليغا) بينما يأمل فريق فرانكفورت في أن يسمح له بحضور 20 ألف متفرج، وذلك وفقا لما أعلنه مسؤولو الناديين اليوم الأحد.

وتعكس الخطط مفهوم النظافة الخاص برابطة الدوري الألماني فيما يتعلق بالسماح الجزئي للجماهير بحضور المباريات، وسط تفشي وباء فيروس كورونا، إذا حصلوا على موافقة السلطات. وطالبت الرابطة من الأندية اعتماد المفاهيم التي يمكن أن يتم الموافقة عليها من قبل السلطات الصحية في ضوء المستويات الإقليمية لعدوى فيروس كورونا.

وقال كارستين كارمر المدير الإداري لفريق بوروسيا دورتموند لصحيفة "تاج شبيجل" :"بسبب قواعد التباعد الاجتماعي التي يجب الالتزام بها نخطط حاليا لحضور من 12 إلى 15 ألف متفرج".

وبشكل طبيعي، فإن أكبر ملعب كرة قدم في ألمانيا يتسع لـ81 ألف متفرج في مباريات البوندسليغا.

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ومع إقامة أغلب مباريات النصف الثاني من الموسم الماضي بدون جمهور بسبب الوباء، خسر دورتموند ما يقرب من أربعة ملايين يورو (6ر4 مليون دولار) في المباراة الواحدة.

ويأمل كارمر أن يتم استخدام بعض المقاعد التي يبلغ عددها أربعة آلاف كرسي في منطقة الضيافة مرة أخرى بجانب مقاعد المتفرج العادية.

وقال: "بالطبع هذا سيكون ضربة موجعة للحسابات إذ تم خسارة هذا الدخل بالكامل".

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