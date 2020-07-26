الامارات | السوري عمر خريبين يحدد موقفه من عرض الزمالك المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن السوري عمر خريبين يحدد موقفه من عرض الزمالك المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض مهاجم الهلال السعودي، السوري عمر خربين العرض الذي قدمه إليه نادي الزمالك، مشدداً على أنه "لن يعود إلى الدوري المصري مجدداً"، بعد تجربته الأولى في نادي بيراميدز الموسم الماضي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

وقالت صحيفة الوفد المصرية نقلاً عن إذاعة "راديو مصر": "إن خربين استبعد فكرة العودة للدوري المصري مرة تانية، بعد دخول نادي الزمالك في مفاوضات معه لضمه".

وأضافت: "الأيام الماضية شهدت عرض خربين على الزمالك من جانب بعض الوكلاء ومسؤولي الأبيض رحبوا بالفكرة، خصوصاً المدرب باتريس كارتيرون الذي طلب ضم اللاعب".

وأكمل: "مصدر مقرب من خريبين أكد أن المهاجم السوري لا يفضل العودة إلى الدوري المصري في الفترة المقبلة، ولديه عرضين من السعودية أحدهما من التعاون والآخر من اتحاد جدة، بجانب عروض إماراتية".

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