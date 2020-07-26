الامارات | ليفربول يرد على رحيل محمد صلاح ببيت شعر عربي

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شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يرد على رحيل محمد صلاح ببيت شعر عربي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ردّ الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي في "تويتر" على ما يتم تداوله في الصحف الأوروبية ومواقع التواصل الاجتماعي عن إمكانية بيع النجم المصري محمد صلاح للأندية الراغبة في الحصول على خدماته، وذلك بتغريدة حملت بيتاً شعرياً باللغة العربية.
ونشر ليفربول على حسابه صورة لمحمد صلاح بالعلم المصري أثناء تتويج الفريق بطلاً للدوري الإنجليزي بعد غياب دام 30 عاماً، وعلّق عليه: "فتى إن أُجِد في مدحه فلأنني، وجدت مجالا فيه للقول واسع.. إن لا أُجِد في مدحه فلأنني، وثقت به حتى اختصرت الذرائعا".
وكان محمد صلاح قد ارتدى قميص ليفربول قبل موسمين حقق فيهما ألقاباً فردية وجماعية وطبع في الموسم الحالي قبلة تاريخية على لقب الدوري الإنجليزي الذي سجل خلاله 19 هدفاً قبل اللقاء الأخير في البطولة اليوم الأحد، أمام نيوكاسل يونايتد.
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