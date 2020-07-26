الامارات | فيروس كورونا يضرب 6 لاعبين في الهلال والمريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يضرب 6 لاعبين في الهلال والمريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغت وزارة الصحة السودانية اتحاد الكرة اتحاد الكرة المحلي بنتائج فحوصات لاعبي المريخ الذين خضعوا لفحص كورونا يوم السبت ضمن ترتيبات استكمال الموسم.



وحسب بيان رسمي من وزارة الصحة، كشفت الفحوصات عن أنّ أربعة من لاعبي المريخ أثبتت الفحوصات إصابتهم بفيروس كورونا.



في المقابل أشارت الوزارة إلى أن الفحوصات التي جرت السبت أثبتت إصابة لاعبين في الهلال وثلاثة من نادي توتي، بينما تتواصل الفحوصات الأحد بفريق الخرطوم الوطني. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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