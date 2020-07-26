الامارات | مصريون ينفجرون غضباً من فاروق جعفر: "لا بد من محاكمته"

شكرا لقرائتكم خبر عن مصريون ينفجرون غضباً من فاروق جعفر: "لا بد من محاكمته" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر لاعبون مصريون قدامى عن استياءهم من التصريحات الأخيرة التي فجرها المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك وأحد أساطير الكرة المصرية فاروق جعفر الشهير بـ "ملك النص" -بصفته أحد أفضل من لعب بخط الوسط في بلاده- وذلك بعدما كشف عن وجود مجاملات من التحكيم الإفريقي لمنتخب مصر خلال المشاركة في تصفيات كأس العالم 1990، بجانب تسهيلات تحكيمية للأندية المصرية في البطولات القارية كانت تمهد طريقهم نحو صعود منصات التتويج، الأمر الذي هزّ الشارع الرياضي المصري والإفريقي.

وتعتبر كرة القدم المصرية الأكثر تتويجاً بدوري أبطال إفريقيا بـ 14 لقباً، عبر أندية الأهلي (8 بطولات)، الزمالك (5 بطولات)، والإسماعيلي (بطولة واحدة)، فيما يعد المنتخب المصري الأكثر تتويجاً بكأس أمم أفريقيا "سبع بطولات".

واستنكر عضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق، والمدير الفني السابق لمنتخب مصر للكرة الطائرة عزمي مجاهد تصريحات فاروق جعفر، وقال لصحيفة "الوطن": "للأسف كلام غير مسؤول، وعلى الدولة أن تتحرك سريعا بسبب ما قاله"، مضيفاً: "لابد من محاكمة فاروق جعفر، حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه إهانة مصر بهذه الطريقة، وأقول إن الإساءة لمصر جريمة، والدولة لابد أن تتحرك لرد اعتبارها".

من جهته، قال نجم الأهلي السابق أحمد شوبير أحد عناصر المشاركة في مونديال ايطاليا 1990، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "‏على مدى ست سنوات كاملة كابتن للنادي الأهلي وأيضا كنت كابتن لمنتخب مصر لم أجلس يوما مع حكم في مباراة لا محلياً ولا إفريقيا ولا دولياً".

بدوره، أعرب لاعب الزمالك السابق، هيثم فاروق عن استياءه من تصريحات فاروق جعفر، وقال على حسابه في "تويتر": "الزمالك والأهلي والمقاولون والإسماعيلي حصلوا علي بطولاتهم الافريقية بفضل الله أولا ثم مجهود اللاعبين والاجهزة الفنية ودعم الجماهير وكذلك هوالحال بالنسبة لوصول منتخب مصر لكأس العالم 1990.. استقيموا يرحمكم الله".

أما عضو اتحاد الكرة المصري السابق واللاعب الدولي في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي مجدي عبدالغني صاحب الهدف الوحيد لمنتخب الفراعنة في مونديال 1990، فقال لصحيفة "الوطن": "كلام لا يصدقه عقل، وفعلا أي كلام في أي كلام"، مضيفاً: "علينا أن نرفض هذه التصريحات ولا نرددها من جديد لأنها تشويه لصورة مصر أمام العالم".

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أبرز ما قاله فاروق جعفر:

تم مجاملة مصر في إحدى مباريات تصفيات كأس العالم 1990 من أجل وصول الفراعنة إلى كأس العالم "إيطاليا 1990" وذلك بإلغاء هدف صحيح للخصم.

كان لدينا جيل جيد، ولكن كان يوجد منتخبات أقوى بكثير في تلك الفترة (1990).

يتم مجاملة الأندية المصرية أيضا في المباريات الأفريقية التي تقام في مصر، وطرفها الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي، وظهر ذلك واضحا في العديد من المباريات، ولا أريد الدخول في تفاصيل أكثر من ذلك.

محمود الجوهري كان مدربا مميزا لكن تم فعل أمور من جانب اتحاد الكرة بطلبات منه غير مبررة ومنها إلغاء الدوري العام في هذه الفترة.

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