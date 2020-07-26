شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: ليفربول (0)-(1) نيوكاسل.. ختام الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق نيوكاسل يونايتد نظيره ليفربول، على ملعب سان جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج». تشكيل ليفربول: حراسة المرمى: أليسون. الدفاع: ويليامز- جوميز- فان دايك- روبيرتسون. الوسط: ميلنر- فينالدوم- كيتا. الهجوم: شامبرلين- مينامينو- أوريجي. وعلى مقاعد البدلاء: محمد صلاح- ماني- فيرمينو- فابينيو- أدريان- شاكيري- جونز- أرنولد- إيليوت. Advertisements أبرز أحداث اللقاء: ق1 دوايت جايل يسجل الهدف الأول لنيوكاسل الوضع في مصر

اصابات 91,583

تعافي 32,903

وفيات 4,558

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