شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: وست هام (0)-(0) أستون فيلا.. ختام الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق وست هام يونايتد نظيره أستون فيلا، على ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

تشكيل أستون فيلا:

حراسة المرمى: رينا.

الدفاع: جيلبير- كونسا- مينجز- تارجيت.

الوسط: ماكجين- دوجلاس لويز- هوريهان.

الهجوم: تريزيجيه- ساماتا- جريليش.

وعلى مقاعد البدلاء: تايلور- لانسبوري- ناكمبا- أنور الغازي- نايلاند- هوس- دافيز.

فيما يغيب النجم المصري أحمد المحمدي عن لقاء اليوم، المصيري لفريقه بداعي الإصابة.

أبرز أحداث اللقاء:

انطلاق المباراة

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د5. سيطرة على الكرة من وست هام يونايتد بدون خطورة من الجانبين

---> واتفورد يتأخر في النتيجة حتى الآن أمام أرسنال بهدف نظيف (هذه النتيجة تضمن لأستون فيلا البقاء في الدوري في حال فوزه أو تعادله أو الخسارة دون الإخلال بفارق الأهداف)

د11. أنطونيو ينفرد بمرمى أستون فيلا بعد تمريرة طولية رائعة من عيسى ديوب لكن الاول يهدرها بشكل غريب للغاية بجانب القائم الأيسر لبيبي ريينا

د16. تسديدة أرضية من ماكجين تمر بجوار القائم الأيسر لوست هام يونايتد

د25. استراحة لالتقاط الأنفاس