شكرا لقرائتكم خبر عن في صراع الأبطال.. التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فريقا مانشستر يونايتد وليستر سيتي التشكيل الرسمي الذي سيخوضان به الجولة الأخيرة والحاسمة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويدخل الفريقان بحسابات مختلفة، لأن كليهما يأملان في الوصول لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتاج مانشستر يونايتد للفوز أو التعادل من أجل حسم مقعد الأبطال، أما فريق ليستر سيتي فيسعى للفوز ولا بديل له عن الفوز.

ويدخل مان اليونايتد هذا اللقاء محتلًا المركز الثالث برصيد 63 نقطة، أما ليستر فيحتل المركز الخامس برصيد 62 نقطة.

وتدخل كتيبة سولشاير، المدير الفني لليونايتد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا- ليندلوف- ماجوير- واليامز.

خط الوسط: بول بوجبا- ماتيتش- برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جرينوود- راشفورد- مارسيال.

فيما يدخل ليستر هذ اللقاء بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: شمايكل.

خط الدفاع: جاستين- مورجان- إيفانز.

خط الوسط: ألبيرايتون- شودري- إنديدي- تيليمانز- توماس.

خط الهجوم: جيمي فاردي- إيهانتشو.