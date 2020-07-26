شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على تردد قناة الأهلي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد قناة الأهلي للانطلاق غدًا في السابعة مساءً، بعد عملية التطوير الشاملة التي شهدتها برامجها واستوديوهاتها وخطتها البرامجية، التي ستأتي بشكل يليق بأحلام وطموحات جماهير الأهلي في كل مكان.

ويعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعه في الساعة الثانية ظهرًا، وعقب انتهاء الاجتماع، سيتم التوجه إلى مقر القناة لحضور الافتتاح، وسيتم خلال الاجتماع اعتماد مدربي النشاط الرياضي، وبعض الأمور الخاصة بالإنشاءات ومن بينها جراج فرع مدينة نصر، وجدول الأعمال.

وبدأت قناة النادي الأهلي، أمس السبت، البث التجريبي بعد تطويرها بأغنية «نادي القرن»، حيث تستعد القناة لتقديم خريطة برامجية متميزة، تلبي طموحات جماهير الأهلي وعشاقه في كل مكان.

وأعلنت إدارة القناة للمشاهدين أنه عندما يتعذر استقبال إرسال القناة على أي من الترددين (H11747-H12341)، لا بد من عمل إعادة بحث على جهاز الريسيفر على الترددين القديم والجديد، حيث إن بث القناة قد تم تطويره ليصبح HD.