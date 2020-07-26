شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل تشيلسي في مواجهة ولفرهامبتون بختام الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فريق تشيلسي عن تشكيل الفريق الرسمي الذي سيواجه فريق ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم.

وتأتي هذه الجولة هي الحاسمة في صراع الفريق اللندني «تشيلسي» من أجل الحصول على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتاج من هذا اللقاء نقطة واحدة فقط.

على الناحية الأخرى، يسعى فريق ولفرهامبتون للاحتفاظ بحظوظه في التأهل مباشرة للدوري الأوروبي الموسم المقبل في حالة إنهاء المسابقة هذا الموسم في المركز السادس.

ويدخل فريق تشيلسي هذا اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كاباييرو.

خط الدفاع: أزبيلكوتا- زوما- روديجير.

خط الوسط: جيمس- جورجينيو- كوفاسيتش- ألونسو.

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خط الهجوم: ماونت- جيرو- بوليسيتش.