«تريزيجيه» في هجوم أستون فيلا لمواجهة وست هام.. والإصابة تبعد «المحمدي»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه في مواجهة مضيفه وست هام يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج». وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: رينا. الدفاع: جيلبير- كونسا- مينجز- تارجيت. الوسط: ماكجين- دوجلاس لويز- هوريهان. الهجوم: تريزيجيه- ساماتا- جريليش. وعلى مقاعد البدلاء: تايلور- لانسبوري- ناكمبا- أنور الغازي- نايلاند- هوس- دافيز. Advertisements فيما يغيب النجم المصري أحمد المحمدي عن لقاء اليوم، المصيري لفريقه بداعي الإصابة. الوضع في مصر

اصابات 91,583

تعافي 32,903

وفيات 4,558

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