شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف التعاقد مع صفقات جديدة.. وهذا موقف رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أغلق النادي الأهلي ملف التعاقد مع صفقات محلية أو أجنبية جديدة في الوقت الحالي، بحسب ما أكده مصدر في النادي القلعة الحمراء.
وقال المصدر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأهلي يواصل محاولاته فقط الآن للتعاقد بشكل نهائي مع رمضان صبحي.
وأوضح المصدر أن هيدرسفيلد خفّض المبلغ المالي الذي طلبه من أجل التخلي عن خدمات «صبحي» للأهلي من 7 ملايين جنيه إسترليني إلى 6.5 مليون جنيه، إلا أن هذا الرقم يعد كبيرًا للغاية بالنسبة للأهلي الذي يرغب في ضم اللاعب بـ3 ملايين جنيه إسترليني.
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