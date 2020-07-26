شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلتقي طنطا وديًا الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرّر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة باتريس كارتيرون، خوض مباراة ودية أمام طنطا بعد غد الثلاثاء، في الإسكندرية.
وينتظم الزمالك في معسكر مغلق، غدًا الاثنين، ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لاستئناف الدوري والمشاركة في البطولة الأفريقية.
ويلتقي الزمالك، اليوم الأحد، وديًا مع وادي دجلة على ملعب نادي الزمالك في بتروسبورت، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة يومين.
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