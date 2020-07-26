شكرا لقرائتكم خبر عن «جوميز» يعلن تشكيل الإسماعيلي بودية المقاصة.. و«فقوسة» يقود الهجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الفرنسي جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، على قيادة الصاعد مدحت فقوسة، لهجوم الإسماعيلي، في المباراة المقررة، اليوم الأحد، وبجواره وجيه عبدالحكيم.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي..

في حراسة المرمى.. محمد مجدي

خط الدفاع.. محمود البدري، وإبراهيم أبواليزيد، ومحمد هاشم، وأحمد أيمن.

خط الوسط.. أحمد مدبولي، وعماد حمدي، ومحمد صادق، وبيكيتي سيلفا.

خط الهجوم.. مدحت فقوسة، ووجيه عبدالحكيم.

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ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد فوزى، أسامة إبراهيم، ومحمد عمار، وعبدالرحمن مجدي، ومحمد الضرف، وكماتشو، ومحمد بيومي، ومحمد الشامي.