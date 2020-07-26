شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في مواجهة نيوكاسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه في مواجهة مضيفه نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سان جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج». وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أليسون. الدفاع: ويليامز- جوميز- فان دايك- روبيرتسون. الوسط: ميلنر- فينالدوم- كيتا. الهجوم: شامبرلين- مينامينو- أوريجي. Advertisements وعلى مقاعد البدلاء: محمد صلاح- ماني- فيرمينو- فابينيو- أدريان- شاكيري- جونز- أرنولد- إيليوت. الوضع في مصر

اصابات 91,583

تعافي 32,903

وفيات 4,558

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