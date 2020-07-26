شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يستأنف تدريباته بعد الخسارة أمام حرس الحدود وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الكروي الأول بنادى الاتحاد السكندري، بقيادة طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق، تدريباته الجماعية، اليوم الأحد، بمقر النادى فرع سموحة، في إطار استعدادات العودة واستئناف مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري بعد فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكان الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب لقاء حرس الحدود الودي، الذي انتهى بفوز الفريق العسكري بهدفين مقابل لا شيء.

يذكر أن الاتحاد السكندري يرتب أوراقه لمباراة الزمالك المرتقبة، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز الرسمية للموسم الجاري بعد فترة التوقف، وطلب المدير الفنى للفريق من نظيره الطبي وضع برنامج تأهيلي خاص للاعبين لرفع درجة اللياقة البدنية قبل استئناف بطولة الدورى الممتاز المقرر لها 6 أغسطس المقبل.