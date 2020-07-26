شكرا لقرائتكم خبر عن كبار السن يتوافدون على عمومية الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الأعضاء من كبار السن على التواجد منذ الصباح لحضور الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والتصويت على الميزانية والحساب الختامي.

وكان مجلس إدارة النادي قد أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي، حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء من 3 أبواب، بعد الحصول على موافقة من وزير الشباب والرياضة، حيث يتم الدخول من باب جامعة الدول العربية، وباب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب، وباب النادي المواجه لنادي الترسانة، وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب.

وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية، وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت، ووضعها على جانبي أبواب النادي الـ3.

وقرر المجلس عدم دخول النادي يومي الجمعية العمومية إلا لحاملي كارنيه العضوية فقط، وعن طريقة التصويت، وخصص سرادق لعملية التصويت مجهز بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما سيتم التسجيل في الكشوف والتصويت في نفس الوقت، تسهيلًا على الأعضاء، فيما سيلزم وجود بطاقة الرقم القومي مع العضو بجانب كارنيه العضوية للتصويت، ولن يسمح بالتصويت إلا لمن يحمل البطاقتين معا.