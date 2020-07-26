«جوميز» يمنح لاعبي الإسماعيلي راحة 48 ساعة في العيد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني للفريق الأول بنادي الإسماعيلي، على منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدوري الممتاز المقرر لها 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف استمرت لأكثر من 3 شهور بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأبلغ جوميز، اللاعبين بحصولهم على إجازة لمدة يومين لقضاء العيد بجانب أسرهم والعودة مرة أخرى لاستئناف التدريبات.
من جهة أخرى، يخوض الفريق مباراة ودية، اليوم الأحد، أمام مصر المقاصة استعدادًا لاستئناف الدورى وهى المباراة الودية الثالثة التي يخوضها الفريق بعد التعادل أمام أسوان، الخميس قبل الماضي، ثم الخسارة أمام نادي مصر.
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