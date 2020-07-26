شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي يحضر الجمعية العمومية للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حضر طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، في الجمعية العمومية الخاصة بنادي الزمالك، للتسجيل والتصويت على الميزانية والحساب الختامي، والتي تعقد على مدار يومى الأحد والإثنين.

وكان مجلس إدارة النادي قد أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي، حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء من 3 أبواب، بعد الحصول على موافقة من وزير الشباب والرياضة، حيث يتم الدخول من باب جامعة الدول العربية، وباب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب، وباب النادي المواجه لنادي الترسانة، وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب.

وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية، وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت، ووضعها على جانبي أبواب النادي الـ3.

وقرر المجلس عدم دخول النادي يومي الجمعية العمومية إلا لحاملي كارنيه العضوية فقط، وعن طريقة التصويت، وخصص سرادق لعملية التصويت مجهز بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما سيتم التسجيل في الكشوف والتصويت في نفس الوقت، تسهيلًا على الأعضاء، فيما سيلزم وجود بطاقة الرقم القومي مع العضو بجانب كارنيه العضوية للتصويت، ولن يسمح بالتصويت إلا لمن يحمل البطاقتين معا.