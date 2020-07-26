شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يسعى لتجهيز «قاعود» لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب حلمي طولان، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى إنبي، من الجهاز الطبي وضع برنامج تأهيلي لمهاجم الفريق محمود قاعود، خلال الأيام المقبلة، لتجهيزه لمواجهة الأهلي في أولى مباريات الفريق بعد استئناف الدوري المقرر له 6 أغسطس المقبل.

وتعافى محمود قاعود من فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به خلال الفترة الماضية.

ويبدأ الجهاز الفني للفريق البترولي تجهيز اللاعب بشكل خاص على هامش التدريبات الجماعية، وذلك للاستفادة بخدمات «قاعود» خلال مباراة الفريق أمام الأهلي، في الـ9 من أغسطس المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة 15.

وحرص حلمي طولان على تجربة جميع اللاعبين في المباريات الودية، وذلك للوقوف على سلامة جميع لاعبي الفريق البترولي، واستعادة بعض اللاعبين المصابين بإصابات خفيفة كونهم من الركائز الأساسية في الفريق.