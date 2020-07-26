شكرا لقرائتكم خبر عن فريق أسوان يخضع لمسحة «كورونا» السادسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى أسوان، بقيادة المدير الفني أحمد عبدالمنعم «كشري»، والجهاز الإدارى واللاعبين لمسحة طبية سادسة للكشف عن فيروس كورونا، اليوم الأحد، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة من كل أندية الدورى الممتاز، قبل استئناف النشاط الكروي وعودة بطولة الدورى الممتاز المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل.

وتأتي مسحة الفريق الجنوبي، اليوم، قبل مواجهة المقاولون العرب ودياً، بعد غد الثلاثاء، على ملعب الجبل الأخضر، وفقًا لقرارات اتحاد الكرة.

ويستعد فريق أسوان بقيادة أحمد كشري الذي تولى مهمة القيادة الفنية للفريق خلفًا لمجدي عبدالعاطي، عن طريق رفع الأحمال البدنية للاعبين بعد فترة طويلة بالحجر المنزلي، ووصل الجهاز الفنى بالحالة البدنية للاعبين إلى مستوى جيد، وحقق نتائج إيجابية خلال المباريات الودية في الفترة الحالية، أبرزها التعادل مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق.