شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جلال: سعيد بمستوى الزمالك.. والأمور صعبة بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، سعادته بأداء لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي في المباريات الودية أمام سموحة وبيراميدز.

وقال «جلال»: «الفريق واقف على رجله، وفي لياقة بدنية كبيرة»، مشددًا على أن الوديات لها فوائد برغم الهزيمة أمام بيراميدز، لكن هناك مكتسبات وهتكون حافز كبير وتجهيز جيد للبطولة الأفريقية.

وصرح نائب رئيس النادي، أن الإدارة توفر كافة السبل للفريق الاستعداد الجيد لدوري أبطال أفريقيا، وأوضح أن الأمور صعبة في المنظومة الرياضية في ظل انتشار الإصابات خلال الفترة الماضية من لاعبين ومدربين، وعلى رأسهم مختار مختار، برغم عدم الاختلاط بين الفرق.

واختتم أحمد جلال إبراهيم تصريحاته بأن الزمالك أول نادي وقف النشاط الرياضي خوفًا على الأعضاء والرياضيين، وفرض إجراءات احترازية قبل أي مؤسسة والزمالك نفذ توجهات الدولة في الرجوع تدريجيًا.