شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جلال: أثق في أعضاء الجمعية العمومية للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة لديه ثقة في الجمعية العمومية، وفي حضور أعداد كثيفة من الأعضاء خلال اليوم وغدًا.

وأضاف أحمد جلال أن أعضاء النادي سعداء بالمنشآت الجديدة، وهو ما لمسه منذ إعادة النشاط عقب توقف دام طويلًا بسبب تفشي فيروس كورونا عالميًا.

وتقدم أحمد جلال بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية، على وعيهم الكامل، وعلى وقفتهم خلف مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن تجاوب الجمعية العمومية يمحوا تعب مجلس الإدارة خلال الفترة السابقة.

وقال إن مجلس إدارة الزمالك حقق كل رغبات الجمعية العمومية، بانشاء قناة الزمالك وفرع 6 أكتوبر والاستاد الجديد.