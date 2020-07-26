شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التألق أوروبيًا.. حفل تكريم للخماسي صلاح وتريزيجيه وحجازي والنني وكوكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالتألق الكبير للخماسي المصري محمد صلاح وتريزيجيه وأحمد حجازي ومحمد النني وأحمد حسن كوكا، في الدوريات الأوروبية، خاصة أنهم أصبحوا حديث الصحافة العالمية، وأكد إقامة حفل تكريم للاعبين يليق بما حققوه من إنجازات مع أول تجمع للمنتخب المصري.

وشهد الموسم الجارى فى الدوريات الأوروبية تألقاً استثنائياً للمحترفين المصريين، وخاصة فى سماء إنجلترا «بلاد الضباب» بشكل خاص، ولاسيما بعد استئناف الدوريات مرة أخرى خلال الفترة الماضية عقب توقفها لمدة 3 أشهر بسبب انتشار فيروس «كورونا»، حيث كان فى الماضى أقصى طموح المصريين هو مشاهدة لاعب مصرى يحترف فى الدوريات الأوروبية ولكن خلال الفترة الحالية أصبح الحصول على لقب هو الطموح الأغلى.

وبسبب تألق اللاعبين المحترفين المصريين فى الدوريات الأوروبية وظهورهم بشكل مميز للغاية خلال الموسم الجارى، ارتفعت قيمتهم التسويقية وبلغت 140 مليون يورو وهى أعلى من القيمة التسويقية للدورى المصرى بأكمله والتى تبلغ 127 مليون يورو.