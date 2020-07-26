شكرا لقرائتكم خبر عن فيدال ينفض الغبار عن نفسه في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استطاع التشيلى أرتورو فيدال، بعد انتهاء الدوري الإسباني ، أن يحقق أفضل مواسمه التهديفية وهو في سن 33 عامًا. وسجل فيدال، 8 أهداف في ألف و663 دقيقة خاضها مع فريقه برشلونة، بمتوسط هدف كل 208 دقائق. ولم يتمكن فيدال من تحقيق هذا المتوسط من الأهداف في أفضل مواسمه مع يوفنتوس، ففي موسم 2013-2014، أحرز فيدال 11 هدفًا في الدورى الإيطالى في ألفين و441 دقيقة، بمتوسط هدف كل 222 دقيقة.

أما في مشواره بألمانيا، أولًا مع باير ليفركوزن (من 2007 وحتى 2011) ثم مع بايرن ميونخ (من 2015 وحتى 2018) كان أفضل معدل لفيدال هدف كل 243 دقيقة، وذلك في موسم 2017-2018 بفضل إحرازه 6 أهداف في ألف و457 دقيقة خاضها.

وكان فيدال قد شهد الموسم الماضى، الأول له مع برشلونة، أسوأ معدل تهديفى له منذ موسم 2009-2010، بواقع 3 أهداف في ألف و928 دقيقة أي هدف كل 643 دقيقة. وحتى الآن لم يحرز أرتورو فيدال، أي هدف مع ناديه برشلونة في دورى أبطال أوروبا.