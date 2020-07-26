شكرا لقرائتكم خبر عن فيدال ينفض الغبار عن نفسه في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
وسجل فيدال، 8 أهداف في ألف و663 دقيقة خاضها مع فريقه برشلونة، بمتوسط هدف كل 208 دقائق.
ولم يتمكن فيدال من تحقيق هذا المتوسط من الأهداف في أفضل مواسمه مع يوفنتوس، ففي موسم 2013-2014، أحرز فيدال 11 هدفًا في الدورى الإيطالى في ألفين و441 دقيقة، بمتوسط هدف كل 222 دقيقة.
أما في مشواره بألمانيا، أولًا مع باير ليفركوزن (من 2007 وحتى 2011) ثم مع بايرن ميونخ (من 2015 وحتى 2018) كان أفضل معدل لفيدال هدف كل 243 دقيقة، وذلك في موسم 2017-2018 بفضل إحرازه 6 أهداف في ألف و457 دقيقة خاضها.
وكان فيدال قد شهد الموسم الماضى، الأول له مع برشلونة، أسوأ معدل تهديفى له منذ موسم 2009-2010، بواقع 3 أهداف في ألف و928 دقيقة أي هدف كل 643 دقيقة. وحتى الآن لم يحرز أرتورو فيدال، أي هدف مع ناديه برشلونة في دورى أبطال أوروبا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
91,583
-
تعافي
32,903
-
وفيات
4,558
كانت هذه تفاصيل خبر فيدال ينفض الغبار عن نفسه في برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.