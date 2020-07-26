شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بانيغا يثير أزمة بعد تواجده في ملهى ليلي ظهرت به إصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020 ظهر اللاعب الارجنتيني في صفوف اشبيلية والذي سينتقل إلى الشباب السعودي ​إيفر بانيغا​ في مقطع فيديو داخل أحد الملاهي الليلية دون كمامة بعد ساعات من تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد بين عمال الملهى نفسه.

وأشارت صحيفة اس الإسبانية، أن الدولي الأرجنتيني قضى بعض الوقت خلال إجازته الحالية مع زملائه في ملهى ليلي في فالنسيا، وظهر في فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي نشرته صديقته على إنستغرام وهو دون كمامة داخل ملهى ظهر فيه العديد من الإصابات بفيروس كورونا في وقت لاحق.

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