ماكغريغور يوجّه رسالة لراموس عبر إنستغرام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

أقدم المقاتل الإيرلندي ​كونور ماكغريغور​، البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة (MMA)، على تصوير فيديو ردا على قائد ​ريال مدريد​، ​سيرجيو راموس​.



وكان راموس قد نشر عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" مقطع فيديو طريفا تم تسجيله أثناء تدريبات للفريق الملكي، وبعد تسجيله هدفا، قام بالاحتفال بطريقة طريفة مقلدا المشية الاستعراضية الشهيرة التي كان يقوم بها كونور ماكغريغور على حلبات الفنون القتالية المختلطة.

وظهر ماكغريغور في مقطع الفيديو عبر إنستغرام، وهو يسجل هدفا بيسراه خلال لعبه بكرة القدم مع زملائه، وعلق على المنشور قائلا: "ما رأيك يا سيرجيو؟".