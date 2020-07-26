شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيلايني يسجل هاتريك خلال سبع دقائق في الدوري الصيني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020 إستطاع النجم البلجيكي، ​مروان فيلايني​، أن يقود فريقه ​شاندونغ ليونينغ​، لتحقيق فوز مثير على مضيفه داليان يفانغ، بنتيجة 3-2، الأحد، في الجولة الأولى من ​دوري السوبر الصيني​ لكرة القدم.

ونجح فيلايني بتوقيع ثلاثية فريقه، في غضون سبع دقائق، في الدقائق 79، و83، و86، في حين أحرز كل من خوسيه سولومون روندون، وماركوس دانيالسون، هدفي داليان يفانغ، في الدقيقتين 57، و90 على التوالي.

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