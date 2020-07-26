قائمة يوفنتوس لمواجهة حسم اللقب أمام سامبدوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

أعلن الحساب الرسمي لنادي ​يوفنتوس​ عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر عن القائمة الرسمية للفريق التي سيواجه بها نادي ​سامبدوريا​ يوم الأحد في الجولة الـ36 من بطولة ​الدوري الايطالي​، حيث يحتاج البيانكونيرو للفوز من أجل حسم اللقب التاسع على التوالي.



وضمت القائمة 22 لاعبا، على رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني باولو ديبالا.

والقائمة كالتالي: تشيزني، بنسوليو، بوفون، دي ليخت، ساندرو، دانيلو، ليوناردو بونوتشي، روغاني، ديميرال، ميراليم بيانيتش، آرون رامسي، ماتويدي، رابيو، بنتانكور، موراتوري، كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا، كوادرادو، هيغواين، فيديريكو برنارديسكي، أوليفيري، زانيماكيا.