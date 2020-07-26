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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائمة يوفنتوس لمواجهة حسم اللقب أمام سامبدوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020
أعلن الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر عن القائمة الرسمية للفريق التي سيواجه بها نادي سامبدوريا يوم الأحد في الجولة الـ36 من بطولة الدوري الايطالي، حيث يحتاج البيانكونيرو للفوز من أجل حسم اللقب التاسع على التوالي.
وضمت القائمة 22 لاعبا، على رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني باولو ديبالا.
والقائمة كالتالي: تشيزني، بنسوليو، بوفون، دي ليخت، ساندرو، دانيلو، ليوناردو بونوتشي، روغاني، ديميرال، ميراليم بيانيتش، آرون رامسي، ماتويدي، رابيو، بنتانكور، موراتوري، كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا، كوادرادو، هيغواين، فيديريكو برنارديسكي، أوليفيري، زانيماكيا.
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