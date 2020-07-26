شكرا لقرائتكم الزمالك يطلب من استاد القاهرة معرفة تكاليف استضافة مباراتى القمة والمقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاطب نادي الزمالك، مسئولي هيئة استاد القاهرة الدولي، لمعرفة تكاليف استضافة مباراتي الزمالك أمام الأهلي ومصر المقاصة في بطولة الدوري ، حتي يتم إرسال المقابل المادي المطلوب إلي هيئة الاستاد، وذلك إعلان الاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد عدد من الجولات القادمة فى البطولة التي سيتم استئنافها يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، بعد فترة كبيرة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا.





وجاءت مواعيد مباريات الزمالك القادمة التى تم تحديدها كالتالى:

الزمالك × المصرى فى "استاد برج العرب" فى تمام الثامنة مساء 6 أغسطس المقبل بالجولة الـ14.

الزمالك × الاتحاد السكندرى فى "استاد برج العرب" فى التاسعة من مساء يوم 10 أغسطس المقبل في الجولة الـ18.

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الزمالك × مصر للمقاصة فى "استاد القاهرة الدولى" فى الثامنة من مساء يوم 15 أغسطس المقبل في الجولة الـ19.

الزمالك × نادي مصر فى استاد الكلية الحربية فى التاسعة من مساء يوم 18 أغسطس المقبل في الجولة الـ20.

الزمالك × الأهلى فى استاد القاهرة الدولى فى تمام التاسعة من مساء يوم 22 أغسطس المقبل في الجولة الـ21.

وجاء إعلان جدول استئناف الدورى أعقاب الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات وبالنسبة لطلبى المصرى وطنطا بتغيير ملعبيهما، وهما الطلبان اللذان أعلنا عنهما بعد الحصول على موافقة الأمن على ملعبيهما السابقين، قال حسام الزناتى، مدير مسابقات الاتحاد، إنه سينظر فى الطلبين فى وقت لاحق بعد مخاطبة الجهات الأمنية مجددا، وذلك حتى لا يتم تعطيل إعلان جدول المباريات.