شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخطر الطلائع بسلبية مسحة كورونا قبل مواجهة حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطرت اللجنة الطبية بإتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان ، العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش بسلبية مسحة كورونا لفريقه قبل مواجهة حرس الحدود ، المقرر لها السادسة مساء اليوم الأحد بقيادة عبد الحميد بسيونى على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، ويعتزم عبد الحميد بسيونى، إعطاء الفرصة للتشكيلة الأساسية لفريقه للمشاركة بشكل أكبر فى المباريات الودية لتجهيزهم فنيًا وبدنيًا قبل انطلاق مسابقة الدورى حيث يفتتح الطلائع مبارياته بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الاسبوع العشرين للمسابقة.

واتفق مسئولو طلائع الجيش مع نظرائهم فى حرس الحدود على إقامة مباراتين وديتين تجمع الفريقين الأولى تقام اليوم بينما تقام الودية الثانية فى 28 يوليو الجارى فى تمام الخامسة مساء على استاد المكس ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل فيما يختتم الطلائع ودياته بمواجهة المقاولون العرب فى الرابع من أغسطس المقبل على ستاد الجبل الأخضر.

وخاض فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى مباراة ودية مع المصرى البورسعيدى أمس الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدورى انتهت بفوز المصرى بهدف دون رد سجله كريم العراقى ومن المقرر أن يلتقى الفريقان وديًا مرة أخرى فى 27 يوليو الجارى على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب كما التقى الفريقان وديًا الثلاثاء الماضى حيث تعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فى المباراة الودية التى جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية بعد تجميد دام أربعة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا.

تقدم الطلائع بهدف مبكر عن طريق ناصر منسى فى الدقيقة الثالثة وتعادل للمصرى الناشئ محمد الجمل فى الدقيقة السابعة والثلاثين، قبل أن يضيف الطلائع الهدف الثانى فى الدقيقة الرابعة والأربعين عن طريق ناصر منسى أيضًا، وفى الدقيقة 90 سجل بهاء مجدى هدف التعادل للمصرى البورسعيدى من ركلة حرة فى الوقت الضائع.

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واتفق مسئولو طلائع الجيش مع نظرائهم فى الزمالك على إعادة المباراة الودية التى تم إلغاؤها الفترة الأخيرة، لاسيما بعدما أثبتت مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الطلائع سلبية كافة عناصر الفريق عقب مخالطتهم لعمرو جمال مهاجم الطلائع الذى ثبت إصابته بفيروس كورونا، واتفق مسئولو الناديين على إقامة المباراة الودية 29 يوليو الجارى فى السادسة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأعلن يسرى عرفان المدير الإدارى لطلائع الجيش ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق سلبية مسحة كورونا الأخيرة التى خضع لها فريق الطلائع بالكامل مساء الأربعاء، للاطمئنان على صحة اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى فى معسكر برج العرب بعد ثبوت إصابة عمرو جمال مهاجم الفريق بفيروس كورونا ووجود حالات مخالطة له، وأخطر مسئولو طلائع الجيش نظراءهم فى الزمالك بإلغاء المباراة الودية التى كان مقررًا لها الخامسة عصر الأربعاء الماضى حفاظًا على سلامة الفريقين بعد إصابة عمرو جمال.

كما انضم عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع لمعسكر فريقه بعدما تلقى العزاء فى شقيقه الأكبر الذى وافته المنية صباح الثلاثاء الماضى، وخضع بسيونى لمسحة كورونا مع فريقه وجاءت سلبية أيضاً.

وغادر عمرو جمال معسكر فريقه ببرج العرب بالإسكندرية، بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا عقب ظهور نتيجة مسحة كورونا الخامسة التى أجراها الطلائع صباح الإثنين الماضى قبل وديتى المصرى البورسعيدى والزمالك والتى أكدت وجود حالة إيجابية واحدة فى صفوف الطلائع ليتم استبعاد اللاعب على الفور، وخضع الغزال للعزل المنزلى وبروتوكول العلاج الذى وضعته اللجنة الطبية بإتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان.