شكرا لقرائتكم السلة يختار منتخب كأس العالم من معسكر سبورتنج والسكة الحديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة اختيار لاعبى المنتخب المقرر مشاركتهم ببطولة كأس العالم للمهارات للناشئين و الناشئات تحت 17 سنة من خلال المعسكر المفتوح الذى يقام على جزأين الأول بالأسكندرية و الثانى بالقاهرة ، ويقام معسكر الأسكندرية بنادى سبورتنج لمنتخب الناشئين، بينما معسكر القاهرة فيستضيفه نادى السكة بالنسبة للبنات ، وقد خضع اللاعبون لتحاليل صورة دم كاملة قبل بدء المعسكر الذى انطلق صباحا للأولاد ومساءا ينطلق للبنات .

Advertisements

على صعيد متصل ، قررت لجنة المنتخبات باتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحى إقامة بطولة كأس العالم للمهارات لمنتخبات الناشئين والناشئات والمقرر إقامتها في الفترة من 18 إلى 23 أغسطس بالمركز الأولمبى بالمعادى، على أن يتم إعلان جدول المباريات ونظام المنافسة فور الإعلان عنها من جانب الاتحاد الدولى للعبة "فيبا"، واتفقت اللجنة على اختيار اللاعبين الذين شاركوا في بطولة أفريقيا للناشئين والناشئات الأخيرة التي قادت الفراعنة للتأهل للمونديال مع الاستعانة ببعض اللاعبين أصحاب المهارات الخاصة والذين شاركوا في معسكرات سابقة مع المنتخبات ، على أن ينضمون للمعسكر المفتوح للاستقرار على القائمة التي ستشارك في المعسكر المغلق ثم البطولة .

وقرر الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا" إلغاء منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، والتى كان من المقرر إقامتها فى الفترة من 4 إلى 12 يوليو المقبل ببلغاريا، وكان من المقرر أن يشارك فى البطولة المنتخب الوطنى لكرة السلة للناشئين، حيث أوقعت القرعة منتخب الفراعنة فى المجموعة الأولى بجانب منتخبات استراليا وكندا و إيطاليا ، وجاء قرار التأجيل من جانب الاتحاد الدولى، لتقام فى الفترة من 18 إلى 23 أغسطس، وهو نفس موعد إقامة بطولة كأس العالم للناشئات والتى تقام برومانيا، على أن يكون هذا الموعد مبدئيا على أن يتم اتخاذ القرار النهائي في منتصف شهر مايو المقبل وفقًا لتطورات الوضع العالمي بشأن فيروس كورونا المستجد.